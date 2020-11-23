Европейцы стали реже умирать от болезней, вызванных смогом

Воздух в Европе стал чище, а число смертей, связанных с заболеваниями, вызванными смогом, сократилось. Это следует из отчёта, опубликованного в понедельник Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС). Он включает в себя данные о выбросах вредных веществ с 2000 года.
По данным ЕАОС, в 2018 году грязный воздух стал причиной 417 000 преждевременных смертей в 41 европейской стране. Это на 60 000 меньше, чем в 2009-м.
Авторы отчёта не учитывали влияние коронавируса на экологию. По их словам, пока рано делать выводы.
В отчете указывается, что в 2018 году только шесть государств - членов ЕС превысили предельное значение вредных частиц: Болгария, Хорватия, Чехия, Италия, Польша и Румыния.Темы: Общество