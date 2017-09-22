Экзаменаторы службы дорожного движения в октябре продолжат бастовать

Экзаменаторы Службы дорожного движения (DGT) приняли решение продлить в октябре свою забастовку в том же формате, в котором она проводилась ранее. Сотрудники DGT не будут принимать экзамены по понедельникам, вторникам и средам.
На этой неделе Ассоциация экзаменаторов (Asextra) подала документы на проведение новой двухнедельной забастовки, которая началась 19 июня и продолжилась в июле и сентябре.
Причиной забастовки является недовольство работников уровнем оплаты труда. Они требуют повышения заработной платы на 250 евро.
В акции участвуют, по разным данным, от 60 до 75% работников. На прошлой неделе из-за забастовки были перенесены 9 тысяч экзаменов. Всего с середины июня по этой причине не состоялось 98 тысяч экзаменов.
Представители бастующих также планируют провести на этой неделе встречу в Конгрессе с различными парламентскими группами. Они намерены добиться у политиков поддержки в преддверии рассмотрения проекта государственного бюджета на 2018 год.
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