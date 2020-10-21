Эксперт: Испании снова придётся вводить карантин

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям и один из самых авторитетных эпидемиологов в мире Майкл Остерхольм считает, что Испании придётся снова вводить карантин, чтобы противостоять новой волне коронавируса. Об этом он заявил в эфире передачи Meet the Press на телеканале NBC.
«Следующие шесть-двенадцать недель будут самыми мрачными за время всей пандемии», - предрёк Остерхольм. На вакцину пока не стоит рассчитывать, считает он. По его мнению, до третьего квартала следующего года не надо ждать эффективной прививки от коронавируса.
Остерхольм заявил, что сейчас одной из основных проблем стала информационная неразбериха: «Люди не знают, во что верить». Одна из главных задач, по его словам, заключается в том, чтобы научиться доносить до общественности научное мнение, отражающее реальное положение дел.
Что касается Испании, то Остерхольм похвалил власти за «твердые и ответственные меры». Однако он добавил, что нужно «изучить ситуацию регион за регионом и снова ввести карантин». «Мы осознаем экономические и социальные проблемы, которые это вызовет, но цена бездействия будет намного выше», - предупредил эксперт.Темы: Общество