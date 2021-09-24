Две испанские винодельни попали в мировой топ-10

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Винодельни из Ла-Риохи и Хереса включены в десятку лучших в мире.
Винодельня Herederos de Marqués de Riscal в Ла-Риохе заняла второе место, а González Byass-Bodegas Tío Pepe в Хересе — девятое.
Среди претендентов на винный «Оскар» были 50 виноградников в 18 странах. Жюри состояло из 600 винных экспертов.
На первом месте (уже второй год подряд) — аргентинская винодельня Zuccardi Valle de Uco. При этом производство здесь открыли совсем недавно — в 2016 году.