В Барселоне проходят протесты из-за задержания Карлеса Пучдемона

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В Барселоне протестуют из-за задержания экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Он был задержан накануне на острове Сардиния. Изначально акция была запланирована у консульства Италии в Барселоне, но к нему манифестантов не подпустила полиция.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Pais, митинг созвала Национальная каталонская ассамблея, которая выступает за выход автономии из состава королевства. В Twitter организации утверждается, что протест направлен против "незаконного задержания" Пучдемона. На видео, распространенном ассамблеей, видно, что ряд участников акции принесли с собой эстелады - неофициальные флаги каталонских сепаратистов. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку экс-лидера автономии.
Изначально акция была запланирована у консульства Италии в Барселоне, однако к нему манифестантов не подпустила полиция. В результате участники протеста перекрыли движение по одной из улиц региональной столицы, передает газета El Pais.
Пучдемон был задержан в четверг по прибытии на остров Сардинию. Ожидается, что в пятницу утром он предстанет перед местным апелляционным судом. По обычной практике, на первом заседании у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции, которое может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.