Девушка отказалась разговаривать по телефону с испанцем, чтобы не заразиться ковидом

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В Испании молодой человек не смог пообщаться с девушкой через видеосвязь в приложении WhatsApp. А всё потому, что у него диагностировали коронавирус. Девушка честно сказала, что не хочет заразиться от него ковидом. Но она предложила ему надеть маску, чтобы разговор всё же состоялся.
Молодой человек выложил переписку в Twitter, где запись собрала почти 400 комментарий и около 46 тысяч лайков. Впрочем, не все поверили в эту историю. Многие решили, что это фейк, потому «не бывает таких глупых людей».