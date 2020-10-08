Что делать, если ты в маске и пошёл дождь?

Ношение защитных масок на улице сейчас является обязательным во многих странах, в том числе в Испании. Но что делать, если идёт дождь? Можно ли использовать намокшую маску?
Одна из основных рекомендаций органов здравоохранения по безопасному использованию маски и поддержанию ее в оптимальном состоянии — выбросить ее, если она станет влажной, и немедленно заменить другой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: если маска намокнет, она потеряет свою эффективность и будет способствовать распространению микроорганизмов.
И пот, и дождевая вода нарушают защитные свойства масок: фильтрующая способность будет снижена, материалы могут разрушаться, крепежные детали — прийти в негодность и стать источником заражения. Но есть одна большая разница. Если маска намокла от чистой дождевой воды, ее можно просушить и снова использовать. Об этом рассказал вирусолог из Института здоровья Карлоса III Пепе Альками. «Если же маска намокнет из-за пота, дыхания или слюны, от нее нужно отказаться, потому что существует множество бактерий, которые могут от этого распространяться, и это не гигиенично».
В любом случае, лучше не допускать намокания. Никто ведь не запрещает использовать зонт… Что же касается масок, то эксперты советуют носить с собой несколько запасных и хранить их в непромокаемом резервуаре. Например, в пакете.Темы: Общество