Число заболевших коронавирусом в Испании перевалило за 800 тысяч

Общее число жителей Испании, заразившихся COVID-19, превысило 800 тысяч человек.
В минувшую пятницу в стране было выявлено 11 325 новых случаев. На выходных статистка заболеваемости в Испании не публикуется, но, по всем прогнозам, в понедельник число заболевших перевалило за 800 тысяч за всё время пандемии, начавшейся в марте. Такие выводы можно сделать, суммировав данные, которые озвучивают отдельные регионы (все, кроме Мадрида, Кастилии-ла-Манчи, Ла-Риохи, Сеуты и Мелильи). В субботу коронавирус диагностирован у 7196 человек, а в воскресенье — у 6120. Это без учёта столичного региона, где ситуация одна из самых тревожных в стране. Наибольший прирост показали в эти выходные Каталония и Андалусия.
Общее число жертв «ковида» в Испании достигло как минимум 32 170 человек.Темы: Общество