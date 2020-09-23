На испанском пляже появились, а потом исчезли десятки тысяч флажков в память о жертвах «ковида»

На пляже Ла-Патакона-де-Альборайя (Валенсия) установили более 50 тыс. испанских флажков, чтобы почтить память всех, кто умер от коронавируса.
Инициатива принадлежит Национальной ассоциации жертв коронавируса, но её связывают с политической партией Vox. Ранее аналогичная акция прошла в Мадриде, где в одном из парков также появились десятки тысяч флажков.
Вскоре после появления флажков на пляже их повыдёргивали активисты из партии Frente Obrero, заявив, что им «пришлось убирать мусор после Vox». Своих политических конкурентов они обвинили в том, что те строят карьеру на трагедии. Зачистив пляж, активисты растянули огромный республиканский флаг и сфотографировались на его фоне.Темы: Общество Валенсия