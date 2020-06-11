Число новых пациентов с коронавирусом в Испании удваивается второй день подряд

Власти Испании сообщают об удвоении числа новых подтверждённых диагнозов COVID-19 за последние сутки. Если во вторник коронавирусом заболели 83 человека, но в среду таких было уже 167, уточняет Министерство здравоохранения. Причём во вторник этот показатель также удвоился — с 48 человек. При этом по сравнению с данными за прошлую неделю показатель заболеваемости несколько снизился. В прошлую среду было зафиксировано 219 новых случаев.
Больше всего новых пациентов с COVID-19 появилось в Мадриде и Каталонии. На третьем месте Арагон. За сутки от коронавируса в Испании никто не умер. Суточная смертность держится на нулевом уровне уже четвертый день. А за последнюю неделю скончались 40 человек.
Представитель Минздрава Фернандо Симон заявил на пресс-конференции, что, несмотря на то, что «риски очень низки», следует «быть начеку и соблюдать предельную осторожность». По поводу «маленьких вспышек», зарегистрированных в стране в последние дни, Симон заявил, что они находятся под контролем.Темы: Общество