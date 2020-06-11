Бельгийский принц оштрафован за участие в испанском вечеринке

Власти Андалусии решили оштрафовать принца Бельгии Иоахима на 10,4 тыс. евро за несоблюдение правил безопасности, установленных в пережившей пандемию Испании. Об этом сообщает Reuters.
Иоахим Бельгийский слетал в Испанию, посетил там вечеринку и заразился коронавирусом. На вечеринке присутствовали 27 человек что является нарушением закона, который запрещает собираться такими большими группами в связи с распространением коронавируса. Кордова, где прошла вечеринка, перешла во «вторую фазу» отмены мер изоляции, которая разрешает собираться в компании не больше 15 человек.
Йоахиму 28 лет. Он третий и самый младший сын принцессы Астрид Бельгийской, сестры короля Фелипе. Иоахим поддерживает романтические отношения с уроженкой Кордовы Викторией Ортис Мартинес-Сагрера. Вечеринка, на которой он побывал, была организована местной аристократией. Принц прилетел из Брюсселя в Мадрид, а затем на высокоскоростном поезде AVE добрался до Андалусии.Темы: Общество В мире