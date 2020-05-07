Более 26 тысяч человек скончались в Испании от коронавируса

За последние сутки в Испании от коронавируса умерли 213 человек.
Это на 31 жертвы меньше, чем накануне, но выше психологической отметки в 200 человек. Число заболевших выросло на 754 человека, что несколько больше, чем днём ранее (685). Такие данные в четверг озвучили в Министерстве здравоохранения.
Всего в Испании COVID-19 выявлен у 221 447 пациентов (с учётом данных экспресс-тестов — 256 855). Скончались 26 070. Вылечились 128 511.
В среду власти Испании решили продлить режим повышенной готовности до 24 мая.Темы: Общество