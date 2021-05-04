Барселона уже представила новогоднюю иллюминацию 2021 года

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Власти Барселоны заранее представили широкой публике праздничную иллюминацию, которая украсит город в предстоящие рождественские и новогодние праздники.
На новогодние огни столица Каталонии потратит в этом году 2,06 млн евро. По словам заместителя мэра Жауме Кольбони, «Новый год ознаменуется восстановлением экономики и возвращением к нормальному образу жизни» после кризиса пандемии.
В этот раз в конкурсе победил простой дизайн, основанный на теплом свете и комбинациях обычных светодиодных огней. Праздничную иллюминацию можно будет увидеть, например, на площади Каталонии, Гран Виа де ле Кортс Каталонес, улице Араго. Огни зажгутся в конце ноября.