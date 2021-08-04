79-летняя испанка возглавила наркокартель

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Пенсионерка из Таррагоны оказалась лидером наркокартеля. Она смогла организовать деятельность группировки по международной транспортировке кокаина.
79-летнюю главу наркокартеля и ещё двоих мужчин — 26 и 60 лет — задержали правоохранительные органы Испании и Португалии в рамках совместной спецоперации. Они занимались перевозкой кокаина из Латинской Америки в контейнерах с легальным грузом. Кроме того, они строили сеть для сбыта наркотиков конечным потребителям. Группировка работала под прикрытием компании, зарегистрированной в португальском городе Вила-Реал.
При обыске был обнаружен контейнер из Доминиканской Республики с 15 килограммами кокаина.