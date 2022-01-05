Жилье в испанских новостройках подорожало на 3% в 2021 году

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Испанское Общество оценщиков сообщило о росте цен на недвижимость в новостройках в 2021 году на 3%.
Подорожание произошло по всех автономных сообществах. Скромнее всего — в Эстремадуре (на 1,9%). А больше всего — на Балеарских островах (на 4,1%). Среди столиц испанских провинций дороже всего новостройки в Барселоне (4630 евро за метр). Далее следуют Мадрид (3802 евро), Сан-Себастьян (3757 евро). А самые дешёвые — в Бадахосе (1233 евро).
Средняя цена в Испании по итогам года составила 2551 евро за квадратный метр. При этом на строительство одного квадратного метра уходит в среднем 1155 евро (на 15,6% больше, чем в прошлом году).