Заполненность туристического жилья в Испании превысила доковидный уровень

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Курортная недвижимость в прибрежных регионах Испании этим летом была заполнена на 90%, сообщает агентство Donpiso. Это больше, чем до пандемии коронавируса (88,5%).
Особенной популярностью пользовались дома и виллы (93%). В меньшей степени — квартиры (85%).
При этом ключевую роль сыграл внутренний туризм, подчёркивает представитель компании Эмилиано Бермудес.
В некоторых регионах найти свободное жилье для отдыха было весьма проблематично. Например, на Менорке, где курортная недвижимость была заполнена на 98%.