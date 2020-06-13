Во сколько обойдётся этим летом аренда жилья у моря в Испании?

Испанская оценочная компания TecniTasa изучила стоимость аренды курортной недвижимости и пришла к выводу, что в этом году цены выросли на 3%. Этим летом за неделю проживания в апартаментах на побережье прийдётся заплатить от 200 до 2800 евро. Всё зависит от региона.
Конечно, коронавирус внёс свои коррективы и здесь. По словам экспертов, теперь отдыхающие подыскивают место для летнего отдыха поближе к своему основному дому и, желательно, в эпидемиологически благополучном районе. Клиенты готовы даже немного переплатить за подходящий им вариант.
Самыми дорогими остаются Балеарские острова. На Менорке (Пунта-Прима) цены доходят до 2800 евро за неделю проживания, на Ибице — до 2200. На Майорке — примерно 2000 евро. Также традиционно дорого в Марбелье (2600 евро в районе Пуэрто-Бануса).
Куда дешевле обойдётся отдых в Сотогранде или Кадисе (1500 и 1300 евро соответственно). На севере неплохой вариант за умеренные деньги можно найти в Понтеведре. За 100-метровую квартиру попросят 1600 евро. В популярном Сан-Себастьяне цены доходят до 1375 евро за 55-метровые апартаменты. В Аликанте неделя проживания стоит 1500 евро. В Ситжесе (Каталония) — до 1400 евро.
Но есть и совсем бюджетные варианты. Например, в провинции Луго на северо-западе Испании можно снять квартиру за 200 — 500 евро в неделю. А в Андалусии 80-метровые апартаменты сдаются за 350 евро (Мотриль, Гранада). В Альмерии — за 425 евро.
На Канарском архипелаге цены тоже низкие и примерно одинаковые для всех островов — в районе 275 евро, отмечают оценщики.Темы: Недвижимость Туризм