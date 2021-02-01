Владелец Zara купил отель в Андалусии

Последние новости Испании на русском языке
Основатель Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и другие) Амансио Ортега купил отель Senator Playaballena, расположенный в Роте (Кадис), примерно за 25 миллионов евро. Известно, что это четырехзвездочный отель с 324 номерами и спа-салоном, принадлежащий группе Hoteles Playa.
Таким образом, Ортега продолжает наращивать свои инвестиции в недвижимость через инвестиционную компанию Pontegadea. В неё входят все портфельные компании, принадлежащие основателю Inditex, дочерние компании в сфере недвижимости и различные бизнес-проекты. Pontegadea завершила 2019 финансовый год с чистой прибылью в размере 1,778 млрд евро.