Аналитики рекомендуют инвестировать в логистические центры Испании

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Консалтинговая компания Savills представила доклад European Research: European Themes 2021, в котором анализируются лучшие варианты инвестирования в европейский сектор недвижимости в 2021 году.
Что касается основного профиля, в отчете подчеркивается, что хорошими активами станут логистические комплексы в ряде стран, где развивается электронная коммерция. В списке таких стран есть и Испания.
Кроме того, аналитики рекомендуют обратить внимание на офисы в различных финансовых районов Берлина, Мюнхена, Парижа, Стокгольма и Лондона.
Консервативным инвесторам Savills советуют сконцентрироваться на жилой недвижимости в городах с дефицитом предложения, таких как Амстердам, Роттердам, Гаага и Утрехт в Нидерландах, Стокгольм, Париж, Лондон.