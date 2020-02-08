Вакансия для семейной пары: приглядывать за виллой на Ибице за 2350 евро в месяц

На Ибице открыта интересная вакансия для семейной пары. Нужно жить на вилле и следить за домом. Зарплата — около 2350 евро в месяц.
Вилла принадлежит семье из Великобритании. Через портал Silver Swan Recruitment владельцы ищут помощников по дому. В объявлении сказано, что это обязательно должна быть крепкая супружеская пара, которая возьмёт на себя обязанности по управлению виллой. Нужно следить за чистотой в доме и на участке, готовить завтраки и ужины, помогать хозяевам принимать гостей и устраивать праздники, ходить в магазин и т.д.
Помимо зарплаты, соискателям обещают оплатить билеты туда-обратно и проживание либо в главном доме, либо в отдельных комфортных апартаментах. «Работа предполагает много свободного времени, которое можно использовать для знакомства с восхитительными окрестностями», - говорится в объявлении. Это особенно актуально в несезон, когда хозяева обычно не живут на вилле.Темы: Недвижимость