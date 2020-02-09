Квартиры в мадридских новостройках подорожали на 6,6% за год

Цены на квартиры в новостройках Мадрида в 2019 году выросли, хотя эксперты прогнозируют, что скоро рост цен замедлится. Об этом свидетельствует доклад оценочной компании Sociedad de Tasación.
В минувшем году жильё в столичных новостройках подорожало на 223 евро за квадратный метр (или 6,6%). И по состоянию на декабрь 2019 года один метр стоил 3627 евро. Например, новую квартиру в Мадриде площадью 70 квадратных метров можно купить за 257 тыс. евро.
Самые дорогие объекты расположены в районе Саламанка (в среднем 6037 евро за квадрат) и Чамбери (5571 евро).
Самые дешёвые квартиры в Мадриде находятся в Викальваро (2228 евро за метр), Вильяверде (2283 евро) и Пуэнте-Вальекас (2545 евро).Темы: Недвижимость Мадрид