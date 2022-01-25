В Марбелье утроились продажи элитной недвижимости 

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Агентство Engel & Völkers сообщает о резком росте продаж на рынке элитной недвижимости Марбельи. В 2021 году было продано в три раза больше объектов, чем годом ранее.
«Если кризис в области здравоохранения и мог принести что-то хорошее, то это тенденция к увеличению инвестиций в предметы роскоши, в том числе в элитную недвижимость. Такая же тенденция наблюдается и в Марбелье», - заявили в компании.
Всего за год было продано элитной недвижимости в Марбелье на сумму 561,6 млн евро, из которых 353,8 млн евро пришлось на перепродажу. Самой дорогой стала вилла за 15 млн евро. Но средняя цена продажи составила 1,8 миллиона евро. Это виллы, апартаменты и таунхаусы.
В Engel & Völkers отметили растущий интерес к таким объектам среди молодых покупателей, которых привлекает образ жизни на юге Испании. Обычно это спортсмены или работники сферы IT, которые трудятся удалённо.