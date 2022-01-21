В Испании за полмиллиона евро продают средневековый замок

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Замок Когольюдо в испанской провинции Гвадалахара, датируемый XI веком, выставлен на продажу за 500 тысяч евро. Этот замок внесен в список объектов культурного интереса (BIC), но находится в полуразрушенном состоянии. При этом его разрешено использовать как жилое помещение.
За свою почти 1000-летнюю историю замок сменил разных владельцев. В 1176 году Альфонсо VIII Кастильский передал его ордену Калатравы, который тут же окружил его стеной и модернизировал. Затем он переходит из рук в руки, пока не стал собственностью Дома Мединачели. В 1811 году во время Войны за независимость он был частично разрушен французами.
Недвижимость продается с двумя смежными участками. Площадь самого замка — около 1300 квадратных метров. А площадь участков — 37 567 и 9 564 квадратных метров.