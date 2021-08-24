В Испании выставили на продажу самый дорогой дом

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На Майорке выставили на продажу виллу за 65 миллионов евро. Это самый дорогой объект на испанском рынке недвижимости. До этого максимальным ценником примерно в 30 миллионов могли похвастать только виллы в провинции Малага.
Дом, продажей которого занимается агентство Engel & Völkers, называется Villa Solitaire. Его построил итальянский архитектор Маттео Тун. С огромных террас виллы открывается панорамный вид на город Пальма и его залив.
Дом расположен в самом дорогом районе Пальмы — Сон-Вида («Беверли-Хиллз Майорки»). Здесь хорошее транспортное сообщение с аэропортом и всего 10 минут езды до центра города. Неподалёку раскинулись поля для гольфа. Район популярен среди предпринимателей, политиков, известных спортсменов и кинозвёзд.
Дом стоит на участке площадью 4250 квадратных метров. А площадь самого четырёхэтажного здания составляет 2300 квадрата. В доме есть семь спален, шесть ванных комнат, два бассейна и более 2000 квадратных метров открытых террас.
Работая над дизайном дома, архитектор вдохновлялся парусами яхт.