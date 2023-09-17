В Испании выставили на продажу деревню. Инвесторы уже выстроились в очередь

Год назад на рынке появился любопытный объект — деревенька в Сальто-де-Кастро в Саморе. За 300 тысяч евро её купил предприниматель из Толедо.

Он навёл порядок в документах, составил за свой счёт архитектурный проект преобразования деревни в туристический комплекс и выставил объект на продажу. Но уже на 580 тысяч евро, сообщает телеграм-канал "Недвижимость в Испании".

На Сальто-де-Кастро уже положили глаз арабские ивнесторы и группа компаний из Майами. Причём за деревню развернулась настоящая борьба. Поступают предложения о выкупе за 600 тысяч.

Сальто-де-Кастро находится у границы с Португалией. Помимо жилых домов здесь есть бар, церковь, здание школы, гостиница, старые казармы Гражданской гвардии, спортивные площадки и бассейн.