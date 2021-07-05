В Испании растут продажи жилья в новостройках

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По данным компании Savills Aguirre Newman, продажи жилья в новостройках Испании вернулись на докризисный уровень. На рубеже 2020 и 2021 годов рост продаж ускорился и в первом квартале текущего года новостройки занимали 12% всего рынка продаж жилой недвижимости. Это самый большой показатель за последние шесть лет.
На региональном уровне выделяется Андалусия, которая с 93 588 объектами стала автономным сообществом с самым большим количеством продаж в стране. Также много нового жилья продано в Каталонии (74 564 объекта) и Валенсии (69 743). В Мадриде продано 67 040 объектов.
Среди иностранных покупателей новостройки занимают ещё большую долю продаж — 14,7% от общего объема. Причём 40% покупок сделали иностранцы, которые не живут в Испании.
Аналитики Savills Aguirre Newman считают, что рынок испанской недвижимости продолжит восстанавливаться в течение 2021 года, но не достигнет уровня 2019-го по крайней мере до 2022 года.