Почти 10 тысяч евро в год уходит на жильё у среднестатистической испанской семьи

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Национальный институт статистики (INE) провёл опрос граждан, чтобы выяснить, сколько тратят испанские семьи на жильё. Учитывались траты на ипотеку или аренду, а также счета за электричество, воду, газ и другие подобные расходы.
Выяснилось, что за 2020 год среднестатистическая испанская семья потратила на жильё 9621 евро. Это на 180 евро больше, чем годом ранее. Кроме того, это самый высокий показатель за все 15 лет, что ведётся подобная статистика. Показатель колеблется в зависимости от региона. Больше всего тратят на жильё в Мадриде (12 878 евро в год), Стране Басков (12 085 евро), Каталонии (11 124 евро) и на Балеарских островах (11 027 евро). А меньше всего — на Канарских островах (7 378 евро), в Эстремадуре (7 386 евро) и Андалусии (7 777 евро).
При этом общие траты испанской семьи (не только на недвижимость и коммуналку) упали в прошлом году на 10,7% и составили в среднем 26 996 евро.