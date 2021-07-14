В Испании продают средневековый замок за 2 млн евро

Последние новости Испании на русском языке
В районе испанского муниципалитета Сигуэнса (провинция Гвадалахара) выставлен на продажу средневековый замок за 2 млн евро.
При этом новому хозяину придётся инвестировать значительную сумму в реставрацию исторического сооружения, которое затем можно превратить в частную резиденцию, отель или площадку для конференций и других мероприятий.
Замок построен в XIV веке. Его площадь — 1500 квадратных метров. А площадь всего участка — 4000 метров.
По данным агентства недвижимости Singular Space, внутри замок уже частично реставрирован. Приведены в порядок стены, бойницы, башня... Новому владельцу надо вложиться во внутреннюю отделку и коммуникации. По словам экспертов, замок идеально подойдёт для четырёхзвёздочного отеля, ориентированного на туристов с высоким уровнем дохода и интересующихся историей.