В Испании продают поместье площадью 130 гектаров 

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В Сьерра-де-Гата (Касерес) выставлено на продажу огромное поместье за 2 миллиона евро.
Общая площадь объекта — 130 гектаров. Это живописный участок с лугами, дубовыми рощами, в том числе с пробковым дубом. Рядом с поместьем много достопримечательностей. Например, старинные замки и развалины времён кельтов.
На участке также расположилась ферма и оливковая роща. На территории есть пять независимых друг от друга жилых помещений. В каждом — отопление, большая комната, ванная и одна или две спальни. В главном доме сохранилась печь для выпечки хлеба. Есть бассейн.