В Испании насчитали более 320 тысяч туристических квартир и домов

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В Испании по состоянию на август 2020 года насчитывалось 321 496 туристических объектов недвижимости, сообщает Национальный институт статистики (INE ). В основном туристическое жильё сосредоточено на побережье и островах.
Почти треть всех туристических объектов рассчитана на четырёх человек. Около 10% — на пять. И более 20% — на шесть жильцов.
В целом по стране на туристическую недвижимость приходится 1,3% всех объектов. Но, например, на Балеарских островах их доля составляет 5%.
Больше всего туристических квартир и домов в абсолютном выражении находится в Андалусии (67 392), Каталонии (63 199) и Валенсии (54 638). Среди провинций — в Аликанте, Малаге, на Балеарских островах, Барселоне и Жироне.