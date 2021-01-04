Испанцы оценили комфорт своих квартир в 6,8 по десятибалльной шкале

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Испанцы оценили комфорт своего жилья в 6,8 по десятибалльной шкале, сообщает Национальная ассоциация производителей керамики и стройматериалов Andimac в исследовании «Хочу жить лучше».
На сегодняшний день 83% жилых объектов в стране — старше 18 лет. Авторы исследования пришли к выводу, что большинство жилой недвижимости в Испании устарело и не соответствует современным требованиям к комфортному проживанию. А вынужденное пребывание дома в период карантина обнажило такие проблемы, как плохая звукоизоляция, теплопотери, энергозатратность.
Любопытно, что женщины более критически оценивают своё жильё. Так, их средняя оценка составила 6,76 балла по сравнению с мужской в 6,88 балла.