В Бургосе выставили на продажу старинный замок почти за 2 млн евро

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В муниципалитете Мериндад-де-Монтиха (провинция Бургос) выставили на продажу замок с башней, часовней, внутренними двориками и земельным участком площадью 17 соток. Объект оценили в 1,9 млн евро. Продажей занимается агентство Engel & Völkers.
Замок начали строить ещё XII веке как оборонительное сооружение, а в XVI веке переделали в жилой объект. В замке когда-то гостили император Карл V и король Фернандо VII.
В замке три этажа, а в башне — четыре. Общая жилая площадь — 1255 квадратных метров. Сейчас замок переоборудован под гостиницу. Здесь есть 11 номеров-люкс, ресторан на 60 человек, бар, конференц-зал и большая терраса с видом на сад. Также есть квартира с тремя спальнями, отдельной кухней и двумя ванными комнатами.