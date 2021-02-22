В Барселоне впервые продана квартира за биткойны 

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Несмотря на то, что криптовалюта уже не первый год активно используется по всему миру, ещё ни разу, по крайней мере, в Барселоне, ею не оплачивали покупку недвижимости.
Квартира расположена в центре Барселоны, рядом с бульваром Рамбла. Известно, что её купили в инвестиционных целях. Квартира сдана в аренду до 2021 года за 750 евро в месяц. Её площадь — 44 квадратных метра.
В 2018 году агентство недвижимости Mister Piso тоже продало объект за биткойны. Но это было формально — в остальном сделка была оформлена традиционно. Сейчас же сделка полностью прошла онлайн, сообщили в технологических компаниях Inviertis и Kasaz, которые этим занимались. Хотя все побочные платежи (налоги, нотариальные взносы и другие) всё еще приходится оплачивать в евро.