Только треть всех квартир в Испании оснащена кондиционером

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В Испании — стране с очень жарким летом — только 36% всей жилой недвижимости оснащено кондиционером. Такие данные опубликовал портал idealista, проанализировав более миллиона объектов, выставленных на продажу и в аренду по состоянию на 12 июля 2021 года.
В южных крупных городах доля квартир с кондиционером значительно больше. Например, в Севилье она достигает 73%, а в Кордове — 71%. В Пальме — 60%, а в Валенсии и Мадриде — по 59%. В Барселоне — 55%, а в Аликанте — 54%
Ожидаемо меньше доля таких объектов на севере полуострова. Например, в Бильбао таких квартир всего 3%. Также ничтожно мало оборудованных кондиционерами объектов жилья в таких городах, как Луго, Сория, Сантандер, Витория, Леон.