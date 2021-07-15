Аналитики узнали, какие квартиры в Испании дорожают быстрее всего

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Последний отчёт аналитиков портала Idealista показал, что рост цен на недвижимость в Испании в июне был неравномерным. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жильё подорожало на 10%.
При этом наибольший рост цен продемонстрировали квартиры с одной спальней, которые за год выросли на 21,1%. За ними следуют квартиры с двумя спальнями (12,2%) и с тремя (11,5%). Частные дома подорожали на 9,3%, а квартиры с четырьмя и более спальнями подорожали на 7,8%.
В Барселоне картина другая. Здесь подорожали только студии (на 14,4%), а остальные подешевели. Например, квартиры с одной спальней потеряли в цене 5,6%.