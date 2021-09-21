Сток нераспроданной недвижимости в крупных городах Испании уменьшился

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Сток нераспроданной недвижимости в крупных городах Испании (столицах провинций) уменьшился за год на 4%. По данным портала Idealista, сейчас на рынке насчитывается 187 тысяч объектов.
Однако в некоторых городах число продающихся объектов выросло. Например, в Кордове (на 13%), Хаэне (12%), Жироне (10%).
Сильнее всего уменьшилось число доступных объектов в Памплоне (на 28%), Сории (24%), Сантандере (23%), Сан-Себастьяне (22%), Теруэле (22%), Сарагосе (22%), Лериде (18%) и Кастельоне (16%), Эксперты считают, что рынок недвижимости в этих городах сейчас «перегрет».
В Мадриде и Валенсии сток сократился на 11%. В Барселоне, напротив, вырос — на 7%.