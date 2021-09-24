Аренда жилья подешевела в Испании, особенно в Мадриде и Барселоне

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Согласно последнему отчету, опубликованному порталом idealista, август завершился падением арендной платы в Испании на 6,7% в годовом исчислении до 10,7 евро за квадратный метр в месяц.
При этом в Мадриде падение составило 9,3%, а в Барселоне — 8,5%. В меньшей степени подешевела аренда жилья в Малаге (-4,6%), Севилье (-1,7%) и Валенсии (-1,1%).
При этом сентябрь традиционно добавляет желающих снять квартиру в крупных городах, так как этот период совпадает с началом университетского курса, когда многие студенты ищут жильё.
По итогам августа средняя арендная цена в Мадриде составляет 14,6 евро за метр. Самыми дорогими районами города по-прежнему остаются Саламанка (17 евро), Сентро (16,5 евро) и Чамбери (16,4).
В Барселоне за квадратный метр придётся платить 14,6 евро в месяц. Район Сьютат-Велья — самый дорогой (16 евро). За ним следуют Саррия-Сан-Жервази (15,8 евро) и Сан-Марти (14,9 евро).