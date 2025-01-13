Санчес предложил удвоить налог на покупку жилья для иностранцев

В рамках нового пакета мер для решения жилищного кризиса в Испании премьер предложил увеличить налоговую нагрузку на иностранных покупателей, не являющихся резидентами ЕС.

«Налог для тех покупателей испанской недвижимости, которые не являются европейцами и резидентами нашей страны, будет увеличен на 100%, чтобы приоритет был у резидентов», - цитирует Санчеса телеграм-канал "Недвижимость в Испании".

При этом он собирается вообще освободить от налога на доходы физлиц тех, кто сдает недвижимость в соответствии с референтным индексом арендной платы. То есть по доступным ценам.

Санчес анонсировал ещё с десяток мер: передача 3300 единиц жилья только что созданной госкомпании; гарантии выплаты арендной платы владельцам; поддержка молодых квартиросъемщиков; субсидии на ремонт пустующих квартир и еще много всего.