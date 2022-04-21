Россияне покупают недвижимость в Испании в среднем по цене 2901 евро за квадратный метр

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По данным Генерального совета нотариусов, в первой половине 2021 года россияне купили 1112 объектов недвижимости в Испании, а во второй — 1306. Это на 19,3% и 28,4% соответственно больше, чем в 2020 году.
При этом во втором полугодии средняя стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого россиянами, составила 2091 евро.
Что касается украинцев, то в первом полугодии они совершили 714 сделок, а во втором — 771. Это на 23,3% и 30,9% больше, чем годом ранее. Во втором полугодии средняя цена квадратного метра составила 1441 евро.