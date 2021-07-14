Продажи жилья в Испании взлетели в мае на 107%

Последние новости Испании на русском языке
Майские продажи жилой недвижимости в Испании показали рост на 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный рост за всю историю наблюдений. По сравнению с апрелем рост составил 11,4%.
В мае, по данным Национального института статистики (INE), в Испании было совершено 47 033 сделки купли-продажи жилья. Особенной популярностью пользовались квартиры в новостройках, которые обеспечили 115-процентный рост (9 199 операций). Продажи вторичного жилья выросли на 105,9% до 37 834 проданных объектов.
Наибольшей активностью (по числу сделок на 100 тысяч населения) на рынке жилой недвижимости отличились жители Валенсии, Мурсии и Арагона. А больше всего сделок совершено в Андалусии (9 684), Каталонии (7 614), Валенсии (6 675) и Мадриде (6 474).