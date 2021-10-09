Продажи жилья в Испании в августе подскочили на 58%

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Число сделок по покупке жилой недвижимости в Испании в августе составило 49 884, что на 57,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Эти данные предоставлены Национальным институтом статистики (INE).
Этот показатель также стал самым высоким для августа с 2007 года. Число сделок росло непрерывно на протяжении последних шести месяцев.
Больше всего объектов было продано в Андалусии (10 401), Каталонии (7 606), Валенсии (7 339) и Мадриде (7 321). А по числу продаж на каждых 100 тысяч жителей лидируют Валенсия (183 продажи), Риоха (181) и Андалусия (155).