Продажи жилья в Испании в 2021 году выросли на 35%

Продажи жилой недвижимости в Испании в 2021 году выросли на 34,6% по сравнению с 2020-м годом. Всего за год было закрыто 565 523 сделки. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE).

Рост зафиксирован как в случае с продажами вторичной недвижимости (на 33,8%), так и с новостройками (на 37,7%).

Таким образом прервалась двухлетняя серия падений продаж (на 17% в 2020 году и на 0,7% в 2019-м). С 2014 по 2018 год продажи также росли: на 2% в 2014-м, на 11,5% в 2015-м, на 14% в 2016-м, на 15,4% в 2017-м и на 10% в 2018-м.