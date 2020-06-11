Продажи жилья в Испании рекордно упали

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Испании спровоцировал резкое падение числа сделок на рынке недвижимости.
По данным нотариусов, в апреле заключено 14 459 сделок купли-продажи жилья, что на 71,3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Это сильнейшее падение на всю историю наблюдений и самый низкий показатель. Предыдущий антирекорд был установлен в разгар финансового кризиса в 2013 году, когда было продано 14 674 объекта.
В апреле в Испании выдано 10 597 ипотечных кредитов. Это на 57,2% меньше, чем год назад. Но это не самый плохой показатель. В августе 2015 года было выдано всего 8500 кредитов на покупку жилья в Испании.Темы: Недвижимость Бизнес