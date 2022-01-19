Оценщики прогнозируют умеренный рост цен на недвижимость в Испании 

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Специалисты из Оценочного института (Instituto de Valoraciones) прогнозируют умеренный рост цен на испанскую недвижимость в 2022 году.
По словам экспертов, этот рост цен будет подогреваться высоким спросом на жильё со стороны самих испанцев, а также возвращением в страну иностранных покупателей. Кроме того, на ситуацию на рынке благоприятно влияют банки, создающие комфортные условия для покупки недвижимости.
«Активность в секторе восстановилась очень заметно, и ожидания на 2022 год остаются тоже высокими. Растущий спрос может спровоцировать небольшое повышение цен на жилье», - сообщили в институте. Там подчеркнули, что этот рост может быть неоднородным в разных регионах.