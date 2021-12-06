Нотариусы раскрыли данные о покупке испанской недвижимости россиянами и украинцами

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По данным нотариусов, россияне и украинцы с резиденцией в Испании чаще покупают там недвижимость. Но дешевле.
Впрочем, это вообще характерно для иностранных покупателей испанской недвижимости. По данным Главного совета нотариусов (Consejo General del Notariado), в первой половине 2021 года иностранцы-резиденты купили в Испании 31 512 объектов недвижимости по средней цене в 1498 евро за квадратный метр. А нерезиденты — 16 171 объект по 2452 евро за метр.
Россияне с резиденцией в Испании купили за полгода 695 объектов со средней ценой 1813 евро за квадрат. А нерезиденты — 416 объектов, но по цене 2691 евро за метр.
Украинцы-резиденты купили 604 квартиры и дома по цене 1135 евро за квадратный метр. А нерезиденты — 109 объектов по цене 2241 евро за квадратный метр.
Больше всего среди иностранцев с резиденцией покупали марокканцы, румыны, итальянцы, британцы. А среди нерезидентов — немцы, британцы и французы.