Немецкие инвесторы купили бизнес-центр в Барселоне за 100 млн евро

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Компания Iberdrola Inmobiliaria продала здание Torre Esteve в Барселоне немецкому фонду KGAL Investment Management за 100 миллионов евро, сообщает портал о недвижимости idealista.
Площадь этого бизнес-центра составляет почти 20 тысяч квадратных метров. 13 этажей отведены под офисы и ещё один — под коммерческие помещения. В настоящее время офисы в основном заняты Esteve Laboratories и Ассоциацией регистраторов собственности и торговли Испании.
Torre Esteve является частью BcnFira, крупнейшего строящегося в настоящее время офисного района в столице Каталонии. BcnFira состоит из четырех недавно построенных зданий общей площадью более 90 000 квадратных метров.