Названы предпочтения покупателей из бывшего СНГ на рынке испанской недвижимости

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Доля иностранных инвесторов на рынке испанской недвижимости пока что не превышает 12%, что обусловлено антикоронавирусными ограничениями, сообщает Barnes International Moscow.
По итогам 2021 года спрос на покупку испанской недвижимости на вторичном рынке увеличился на 30% по сравнению с 2020 годом, стоимость — на 3%, свидетельствуют данные Barnes International Moscow.
Такая динамика объясняется доступностью ипотечных кредитов, низкими процентными ставками и стремлением инвесторов приобрести жилье под сдачу в аренду, что в некоторых городах (Лерида, Мурсия, Уэльва) сулит доходность на уровне 8% годовых.
Наибольший рост продаж недвижимости на вторичном рынке наблюдался в Мадриде (+18%), Валенсии и Каталонии (+15%), Андалусии (+14%). В связи с пандемией отмечается повышение интереса покупателей к загородной недвижимости.
Согласно оценкам компании, доля иностранных инвесторов пока что не превышает 12%, что обусловлено ограничениями, вызванными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Среди клиентов из стран бывшего СНГ традиционно самый высокий спрос на Барселону и Марбелью. У русскоязычных клиентов всегда пользуются спросом объекты на побережье и рядом с крупными развитыми городами. В свою очередь, немцы очень любят Пальму де Майорка, французы облюбовали так называемую «испанскую Венецию» — Эмпуриабрава (курортный город в Испании, в провинции Жирона в автономном сообществе Каталония)», — уточнил управляющий партнер Barnes International Moscow Юбер Галларт.
Аналитики компании ожидают, что в 2022 году рынок недвижимости Испании продолжит расти, а цены на вторичном рынке вырастут в среднем на 3-4%.