Названы самые безопасные для владельцев недвижимости регионы Испании

В исследовании Barometro de Seguridad de Securitas Direct, на которое ссылается информационное агентство Europa Press, перечислены испанские провинции, где преступники реже всего проникают в чужие дома.
По статистике, провинции Авила, Сория и Касерес являются самыми безопасными для владельцев недвижимости. Здесь меньше 0,25% жителей сталкивались с проникновениями в своё жилище.
Далее следуют Бургос и Сеговия, где лишь 0,3% жителей когда-либо имели дело с грабителями.
Среди самых безопасных городов перечислены Вальядолид, Кадис, Леон, Бильбао, Саламанка, А-Корунья, Альбасете, Санта-Крус-де-Тенерифе. Во всех этих городах показатель не превышает 0,5%.
Специалисты подчёркивают, что в целом Испания считается одной из самых безопасных стран в Европе, если речь идёт о домушниках. И объясняют это тесным сотрудничеством частных охранных предприятий с государственными ведомствами. Владельцам жилья они советуют не допускать скопления корреспонденции в почтовом ящике: «Нужно, чтобы ваш дом всегда выглядел так, как будто там живут».Темы: Недвижимость