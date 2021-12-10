Национальный институт статистики: жильё в Испании дорожает 30 кварталов подряд

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Национальный институт статистики (INE) сообщает о росте цен на жилую недвижимость в Испании.
По данным INE, в период с июля по сентябрь цены на жильё выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Недвижимость в Испании дорожает уже 30 кварталов подряд.
За третий квартал текущего года вторичная недвижимость и новостройки подорожали примерно одинаково: на 4,1% и 4,3% соответственно.
Рост цен отмечен во всех автономных сообществах Испании. Но больше всего на Канарских островах (на 7%), в Кантабрии (на 6,9%), на Балеарских островах (на 6,8%), в Мелилье (на 6,7%) и Мурсии (на 6,3%). А самый скромный рост отмечен в Стране Басков (на 1,4%) и Мадриде (на 2,8%). В Каталонии жильё подорожало на 3,3%.