На острове Тенерифе разыграют две виллы

Британский портал Prize Villas , специализирующийся на акциях с недвижимостью, разыгрывает два объекта на юге острова Тенерифе по символической цене в 2,5 фунта (около 3 евро). Это две виллы, принадлежащие гражданам Соединенного Королевства, которые решили избавиться от них таким своеобразным способом, совсем непопулярным в Испании.
Владельцы обеих вилл пожили несколько лет на Канарских островах со своими семьями. Но теперь, когда дети подросли и настало время отдать их в британский колледж, владельцы решили продать дома. Розыгрыш первого из них начался в сентябре прошлого года, а в конце 2020 года станет известен победитель. Розыгрыш второго объекта стартовал 16 ноября и продлится до 16 марта 2021 года. На продажу выставлено 260 000 и 230 000 билетов соответственно. Недвижимость оценивается более чем в 430 000 евро.
Виллы расположены в туристических урбанизациях на побережье Адехе. Это просторные дома с четырьмя спальнями, большой гостиной и просторными террасами и садовыми участками.Темы: Недвижимость